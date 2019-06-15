Саммит G20 в Японии будут охранять более 25 тысяч полицейских

Помимо охраны резиденций лидеров стран "Большой двадцатки" стражи порядка будут следить за закрытыми зонами и регулировать движение.

Безопасность на саммите G20, который пройдёт 28–29 июня в японской Осаке, будут обеспечивать более 25 тысяч правоохранителей. Об этом сообщил начальник Главного полицейского управления по префектуре Осака Такахиса Исида на торжественном смотре сотрудников правопорядка.

В город уже прибыли полицейские со всей Японии, включая бойцов спецназа, подготовленных для проведения антитеррористических операций и пресечения массовых беспорядков. Помимо охраны объектов саммита правоохранители будут следить за закрытыми зонами и регулировать движение. Ожидается, что на время саммита "Большой двадцатки" будут введены серьёзные ограничения на работу транспорта.

Согласно оценке организаторов масштабного мероприятия, на время встречи лидеров "Двадцатки" приедет около 30 тысяч человек, в том числе члены делегаций и журналисты.

Напомним, саммит состоится в Осаке 28–29 июня. Ранее в Кремле допустили, что в ходе визита в Осаку президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут кратко переговорить хотя бы "на ногах".