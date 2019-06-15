В Госдуме хотят обязать театры возвращать стоимость билетов заболевшим зрителям

При возврате билета организации смогут предложить клиентам посетить другое мероприятие или то же самое, но в другое время.

Деньги за пропущенный спектакль или за не посещённую выставку в музее можно будет вернуть, если будет принят законопроект о борьбе с "билетной мафией", рассказала РИА "Новости" глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Сейчас соответствующие правки внесены ко второму чтению.

Для возвращения потраченных денег нужно будет предоставить справку из медучреждения о болезни. Работает это и в других случаях, например, если посещение мероприятия отменилось из-за смерти близкого родственника.

Законопроект находится в Думе с осени прошлого года, он был внесён правительством. Кабмин предлагает запретить продажу билетов по цене выше стоимости, которая указана на билете. А также запретить их реализацию организациям, не подписавшим с театром соответствующий договор.

Лайф ранее рассказывал о том, что мошенники подделывают не только сами билеты на концерты, но и сайты продаж.