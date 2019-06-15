В Госдуме хотят обязать театры возвращать стоимость билетов заболевшим зрителям

Деньги за пропущенный спектакль или за не посещённую выставку в музее можно будет вернуть, если будет принят законопроект о борьбе с "билетной мафией", рассказала РИА "Новости" глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Сейчас соответствующие правки внесены ко второму чтению.
Для возвращения потраченных денег нужно будет предоставить справку из медучреждения о болезни. Работает это и в других случаях, например, если посещение мероприятия отменилось из-за смерти близкого родственника.
Законопроект находится в Думе с осени прошлого года, он был внесён правительством. Кабмин предлагает запретить продажу билетов по цене выше стоимости, которая указана на билете. А также запретить их реализацию организациям, не подписавшим с театром соответствующий договор.
Лайф ранее рассказывал о том, что мошенники подделывают не только сами билеты на концерты, но и сайты продаж.
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