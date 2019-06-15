Летевший из Москвы самолёт совершил жёсткую посадку в Краснодаре

В момент ЧП на борту воздушного судна находился 171 человек, информации о пострадавших нет.

Летевший из Москвы самолёт совершил жёсткую посадку в аэропорту Краснодара, пассажиры и экипаж не пострадали. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах региона, лайнер задел хвостом взлётно-посадочную полосу при второй попытке сесть.

В момент ЧП на борту воздушного судна находился 171 человек, информации о пострадавших нет. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Air Algerie, направлявшийся из Алжира в Москву, вернулся обратно в аэропорт из-за технической неполадки.