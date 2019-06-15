Путин в Душанбе встретился с эмиром Катара

Российский лидер отметил успешное сотрудничество двух стран в инвестиционной деятельности.

Президент РФ Владимир Путин в Душанбе провёл встречу с эмиром Катара Тамином Бин Хамадом Аль Тани. Тот поблагодарил российского лидера за содействие в подготовке чемпионата мира по футболу 2022 года.

— Хочу прежде всего поблагодарить за поддержку в вопросах подготовки ЧМ-2022. Поблагодарить за содействие, которое мы получаем в рамках подготовки чемпионата, — сказал эмир Катара.

Российский президент в свою очередь отметил, что Катар является важным надёжным партнёром в регионе.

— Мы отмечаем значительное взаимодействие в рамках инвестиционной деятельности. Инвестфонды работают активно, — подчеркнул российский президент.

Он добавил, что благодаря решению властей Катара ранее было выделено $2 миллиарда на совместные проекты. Изучается возможность привлечения $10 миллиардов.

Сегодня Владимир Путин также провёл в Душанбе короткие встречи с лидерами Китая и Турции. В Душанбе он находится для участия в заседании глав государств — членов СВМДА.