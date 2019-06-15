Задержаны трое участников массовой драки в селе под Пензой

Свидетелями по делу об убийстве и покушении на убийство группой лиц проходит 21 человек.

Следователи задержали трёх участников массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой погиб человек. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе регионального СКР.

— Допрошено 21 лицо в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки — участников конфликта, — уточнил представитель управления.

Уголовное дело переквалифицировано следователями на более тяжкие статьи — "Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Покушение на убийство двух и более лиц". Правоохранители продолжают работу по установлению всех участников и очевидцев конфликта.

Как ранее писал Лайф, вечером 13 июня в селе Чемодановка произошла массовая драка. Пять человек пострадали, двоим понадобилась госпитализация. Один из раненых скончался спустя сутки от черепно-мозговой травмы. После конфликта в полицию для опроса были доставлены 174 человека.