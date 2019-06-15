Эксперты предупредили о новом виде мошенничества в WhatsApp

Бесплатный пакет интернета обещают в качестве подарка в честь десятилетия мессенджера.

Обещание целого терабайта бесплатного интернет-трафика стало приманкой для многих пользователей WhatsApp. Так их заставляют передать свои конфиденциальные данные мошенникам. О новой схеме обмана "Ленте.ру" рассказали в компании ESET.

— Чтобы воспользоваться предложением, пользователю нужно перейти по ссылке в сообщении, ответить на несколько вопросов и поделиться ссылкой с 30 друзьями. Эксперты ESET обнаружили, что страница опроса представляет собой фишинговый сайт, — сообщает компания.

Сайт использовался сразу для нескольких вредоносных кампаний. Пользователям предложения рассылали, представляясь Adidas, Nescafe и Rolex.

Пару месяцев назад в ESET рассказали, что пользователей WhatsApp на Android обманывали другим образом. Им предлагали установить расширение, позволяющее поменять цвет интерфейса приложения. Однако это расширение заражало смартфон трояном, который запускал обязательную рекламу.