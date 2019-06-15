СК показал последствия удара самолёта о взлётную полосу в Краснодаре

651

Самолёт повреждён не сильно. Удар пришёлся по нижней хвостовой части, когда лайнер возобновил набор высоты.

Следственный комитет РФ опубликовал кадры, на которых видны последствия удара летевшего из Москвы самолёта о взлётно-посадочную полосу в краснодарском аэропорту. Капитан смог посадить воздушное судно только со второго раза.

Удар о ВПП пришёлся по нижней хвостовой части лайнера S7. Обшивка уцелела, но сильно повреждена. Вместе с краской покрытие взлётной полосы будто наждачной бумагой сняло и часть металла. По уточнённым данным, на борту воздушного судна во время жёсткой посадки находилось 175 человек. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что лайнер авиакомпании Air Algerie, направлявшийся из Алжира в Москву, вернулся обратно в аэропорт из-за технической неполадки.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×