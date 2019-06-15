СК показал последствия удара самолёта о взлётную полосу в Краснодаре

Следственный комитет РФ опубликовал кадры, на которых видны последствия удара летевшего из Москвы самолёта о взлётно-посадочную полосу в краснодарском аэропорту. Капитан смог посадить воздушное судно только со второго раза.
Удар о ВПП пришёлся по нижней хвостовой части лайнера S7. Обшивка уцелела, но сильно повреждена. Вместе с краской покрытие взлётной полосы будто наждачной бумагой сняло и часть металла. По уточнённым данным, на борту воздушного судна во время жёсткой посадки находилось 175 человек. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что лайнер авиакомпании Air Algerie, направлявшийся из Алжира в Москву, вернулся обратно в аэропорт из-за технической неполадки.
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