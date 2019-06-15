Звезду "Универа" задержали в центре Москвы

По словам артиста, инцидент произошёл из-за жалобы одного из активистов. Его обвинили в нарушении общественного порядка.

Актёра телесериала "Универ" Андрея Гайдуляна задержала полиция во время профилактического рейда на Хохловской площади в Москве.

По словам артиста, инцидент произошёл из-за жалобы одного из активистов. Гайдуляна обвинили в нарушении общественного порядка.

— Ничего плохого не делал. Сказали, что я матерился, но я не матерился, — написал Гайдулян на своей странице в "Инстаграме".

Актёр отметил, что стражи порядка провели с ним беседу и выпустили. Он пояснил, что не имеет никаких претензий к полицейским, но очень удивлён, что они "поверили на слово" активисту и стали выяснять обстоятельства только после задержания.

Ранее Гайдулян оказался в центре скандала, так как назвал зрителей быдлом.