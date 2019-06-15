В Ненецком автономном округе задержан депутат, подозреваемый в торговле гашишем

Следствие считает, что народный избранник продал 4,76 грамма зелья местному жителю за 10 тысяч рублей.

Подозреваемый в сбыте наркотического средства в значительном размере депутат Совета муниципального района Ненецкого автономного округа был задержан правоохранительными органами, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Следствие считает, что мужчина в подъезде жилого дома в городе Нарьян-Маре торговал наркотиками. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "б" третьей части 228.1 статьи УК РФ "Незаконный сбыт наркотического средства, совершённый в значительном размере".

Несколько дней назад Лайф публиковал оперативное видео задержания депутата Заксобрания Красноярского края. Мужчина предлагал предпринимателю выбить государственные субсидии в обмен на деньги.