В Ненецком автономном округе задержан депутат, подозреваемый в торговле гашишем

Подозреваемый в сбыте наркотического средства в значительном размере депутат Совета муниципального района Ненецкого автономного округа был задержан правоохранительными органами, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
Следствие считает, что мужчина в подъезде жилого дома в городе Нарьян-Маре торговал наркотиками. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "б" третьей части 228.1 статьи УК РФ "Незаконный сбыт наркотического средства, совершённый в значительном размере".
Несколько дней назад Лайф публиковал оперативное видео задержания депутата Заксобрания Красноярского края. Мужчина предлагал предпринимателю выбить государственные субсидии в обмен на деньги.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram