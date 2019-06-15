Россиянам рассказали, что можно требовать при задержке авиарейса

Среди обязательных условий — предоставление комнаты матери и ребёнка пассажиру с сыном или дочерью в возрасте до семи лет.

Бесплатные прохладительные напитки, горячий обед и размещение в гостинице — это некоторые из услуг, которые можно попросить у авиакомпании в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса. Рекомендации для путешественников выпустил Роскомнадзор.

— В случае изменения расписания движения воздушных судов перевозчик должен принять возможные меры по информированию пассажиров, с которыми заключён договор воздушной перевозки, — напоминает ведомство.

При перерыве в перевозке и задержке рейса по вине авиакомпании, из-за погоды или по техническим и другим причинам пассажиру должны быть предоставлены следующие услуги:

Комната матери и ребёнка пассажиру с ребёнком в возрасте до семи лет. Два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте после двух часов ожидания вылета. Прохладительные напитки после двух часов ожидания. Горячее питание после четырёх часов и далее каждые шесть часов — днём и каждые восемь часов — ночью. Размещение в гостинице после восьми часов ожидания — днём и более шести часов — ночью. Хранение багажа. Доставка из аэропорта в отель и обратно.

Также в Роскомнадзоре сообщили, что авиакомпания должна заплатить пассажиру штраф, если не докажет, что задержка или отмена рейса произошла из-за "непреодолимой силы" или обстоятельств, не зависящих от перевозчика, а также для устранения технических неисправностей.

Ранее сообщалось, что самолёт S7 Москва — Краснодар не смог сесть с первого раза. При второй попытке лайнер, на борту которого находилось 175 человек, ударился хвостом о взлётно-посадочную полосу.