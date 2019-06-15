Россиянам рассказали, что можно требовать при задержке авиарейса

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Фото © Pixabay

Среди обязательных условий — предоставление комнаты матери и ребёнка пассажиру с сыном или дочерью в возрасте до семи лет.

Бесплатные прохладительные напитки, горячий обед и размещение в гостинице — это некоторые из услуг, которые можно попросить у авиакомпании в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса. Рекомендации для путешественников выпустил Роскомнадзор.

— В случае изменения расписания движения воздушных судов перевозчик должен принять возможные меры по информированию пассажиров, с которыми заключён договор воздушной перевозки, — напоминает ведомство.

При перерыве в перевозке и задержке рейса по вине авиакомпании, из-за погоды или по техническим и другим причинам пассажиру должны быть предоставлены следующие услуги:

  1. Комната матери и ребёнка пассажиру с ребёнком в возрасте до семи лет.
  2. Два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте после двух часов ожидания вылета.
  3. Прохладительные напитки после двух часов ожидания.
  4. Горячее питание после четырёх часов и далее каждые шесть часов — днём и каждые восемь часов — ночью.
  5. Размещение в гостинице после восьми часов ожидания — днём и более шести часов — ночью.
  6. Хранение багажа.
  7. Доставка из аэропорта в отель и обратно.

Также в Роскомнадзоре сообщили, что авиакомпания должна заплатить пассажиру штраф, если не докажет, что задержка или отмена рейса произошла из-за "непреодолимой силы" или обстоятельств, не зависящих от перевозчика, а также для устранения технических неисправностей.

Ранее сообщалось, что самолёт S7 Москва — Краснодар не смог сесть с первого раза. При второй попытке лайнер, на борту которого находилось 175 человек, ударился хвостом о взлётно-посадочную полосу.

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