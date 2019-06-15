Алсу стала народной артисткой Башкирии

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 Фото © instagram.com/alsou_a

Певица была хедлайнером концерта на фестивале "Сердце Евразии", посвящённом 100-летию образования республики.

Певице Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии. Указ подписал врио главы республики Радий Хабиров, сообщает Минкульт Башкирии.

Мне всегда очень приятно быть на родной башкирской земле. Лет 15 я не выступала на своей родине. Я счастлива находиться сегодня здесь на этом фестивале. Мне нравится, что звучит много фольклора, народной музыки, — высказалась певица.

Вместе с ней звания удостоились другие участники фестиваля "Сердце Евразии" — солист группы "Пицца" Сергей Приказчиков и солист коллектива "Аргымак" Ринат Рамазанов.

В 2010 году Алсу стала народной артисткой Республики Татарстан. А в 2016 году у певицы родился третий ребёнок. В связи с этим Лайф запускал голосование на "самую крутую многодетную маму".

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