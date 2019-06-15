Алсу стала народной артисткой Башкирии

Певица была хедлайнером концерта на фестивале "Сердце Евразии", посвящённом 100-летию образования республики.

Певице Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии. Указ подписал врио главы республики Радий Хабиров, сообщает Минкульт Башкирии.

— Мне всегда очень приятно быть на родной башкирской земле. Лет 15 я не выступала на своей родине. Я счастлива находиться сегодня здесь на этом фестивале. Мне нравится, что звучит много фольклора, народной музыки, — высказалась певица.

Вместе с ней звания удостоились другие участники фестиваля "Сердце Евразии" — солист группы "Пицца" Сергей Приказчиков и солист коллектива "Аргымак" Ринат Рамазанов.

В 2010 году Алсу стала народной артисткой Республики Татарстан. А в 2016 году у певицы родился третий ребёнок. В связи с этим Лайф запускал голосование на "самую крутую многодетную маму".