Сын Алибасова рассказал, в какую страну может увезти отца на реабилитацию

Есть вероятность, что продюсера переведут в отдельную палату или вовсе заберут домой.

Сын продюсера Бари Алибасов — младший рассказал, что обследование отца показало положительные результаты. По его словам, сейчас Алибасов-старший чувствует себя лучше.

— В понедельник будет контрольная гастроскопия. Струп сошёл практически со всех ожогов, которые занимали где-то 20 процентов поверхности желудка, — передаёт РИА "Новости" слова сына продюсера.

Он отметил, что если врачи не обнаружат никакой опасности для жизни его отца, то Алибасова переведут в обычную палату либо вовсе заберут домой. Кроме того, рассматривается вариант отправления Алибасова на восстановление в Казахстан.

— Там в горной местности воздух хороший, ему отдельное шале в горах должны предоставить, — уточнил Алибасов-младший.

Он рассказал, что выбор стоял ещё между Германией, но считает, лечение в Казахстане "отнюдь не хуже".

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.