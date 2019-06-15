Зеленский поздравил Трампа с 73-летием и пожелал ему "держать мир в движении"

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с 73-м днём рождения американского лидера Дональда Трампа. Сообщение глава государства опубликовал в "Твиттере".

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa" target="_blank">Володимир Зеленський‏</a></p>

— Счастливого дня рождения, господин президент Дональд Трамп! Желаю вам держать весь мир в движении! — написал лидер Незалежной.

Напомним, 14 июня Дональд Трамп отметил второй день рождения в качестве президента Соединённых Штатов. Праздник он провёл в Белом доме. Утром представители администрации США и малого бизнеса неожиданно спели ему песню Happy Birthday to You.

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