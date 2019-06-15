Беглов предложил открывать небольшие музеи в зданиях времён блокады

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал открывать небольшие музеи в зданиях, где велась деятельность в блокаду во время Великой Отечественной войны. Предложение он озвучил во время посещения филиала детского сада № 24 в Петроградском районе города.

Здание, в котором расположено дошкольное учреждение, является объектом культурного наследия. Во время войны там выпускали обмундирование для армии и артиллерийские снаряды, а в советские годы в здании находилось крупнейшее трикотажное предприятие.

Сейчас в филиале детского сада № 24 ведётся ремонт. Планируется, что работы будут завершены до ноября текущего года, а уже в январе 2020 года дошкольное учреждение откроет свои двери для малышей.

Ранее сообщалось, что Беглов проинспектировал ликвидацию свалки на проспекте Космонавтов в Петербурге.