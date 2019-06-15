Беглов распорядился привести в порядок детскую площадку на улице Льва Толстого

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов совершил объезд Петроградского района города и пообщался с жителями. Среди прочего его попросили ускорить процесс обновления детской площадки в сквере на улице Льва Толстого, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Детскую площадку губернатор поручил привести в порядок к 20 августа, чтобы дети, возвращающиеся с отдыха, увидели её уже обновлённой.

Во время объезда района Беглов также побывал в филиале детского сада № 24. Он предложил открывать небольшие музеи в зданиях, где велась деятельность во время блокады города в годы Великой Отечественной войны.

Днём ранее Беглов проинспектировал ликвидацию свалки на проспекте Космонавтов.