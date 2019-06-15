Дело о гибели человека в массовой драке под Пензой передано в ГСУ СК

В ведомстве подчеркнули, что виновные в произошедшем будут наказаны. Речь, в частности, идёт о чиновниках и сотрудниках правоохранительных органов, при попустительстве которых произошёл конфликт.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в Главное следственное управление СКР расследование уголовного дела о гибели жителя села Чемодановка Пензенской области в результате массовой драки. Об этом сообщили Лайфу в ведомстве.

— В целях наиболее полного, объективного и оперативного расследования председатель СКР принял решение о передаче уголовного дела об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СК РФ, — уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Бастрыкин потребовал оперативно установить причины и обстоятельства случившегося, а также привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе чиновников и правоохранителей, игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей. Глава СКР подчеркнул, что попустительство каждого ответственного лица получит жёсткую правовую оценку.

В ведомстве добавили, что все участники конфликта установлены, выясняются их роли в произошедшем. Трое подозреваемых уже задержаны, решается вопрос об их аресте, ведётся работа по задержанию других фигурантов.

Как ранее писал Лайф, вечером 13 июня в селе Чемодановка произошла массовая драка. Пять человек пострадали, двоим понадобилась госпитализация. Один из раненых скончался спустя сутки от черепно-мозговой травмы. После конфликта в полицию для опроса были доставлены 174 человека.