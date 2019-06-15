Страны СВМДА призвали соблюдать обязательства по иранской ядерной сделке

В документе по итогам встречи стран СВМДА также сказано, что Тегеран исполняет свои обязательства в ядерной сфере.

По итогам форума СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии) в Душанбе была опубликована декларация, призывающая не отказываться от Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

— Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который по-прежнему является значительным достижением многосторонней дипломатии, единодушно одобренному резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН 2015 года, и подчеркиваем, что СВПД доказал свою эффективность и не имеет лучшей альтернативы в настоящее время, — гласит текст декларации, опубликованный на сайте Кремля.

Участники СВМДА также уверены, что Исламская Республика Иран не нарушала своих обязательств, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) это подтверждало.

Сделка между Ираном и другими странами состоялась в 2015 году и гарантировала то, что с Ирана снимаются санкции Совбеза ООН, а страна не разрабатывает ядерное оружие, однако имеет право на мирную ядерную деятельность. В мае прошлого года США в мирных планах Тегерана усомнились и анонсировали разрыв договора со своей стороны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ответственность за выход Ирана из СВПД будет лежать на США. Из-за действий Штатов президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что Тегеран частично прекратит выполнение своих обязательств по ядерной сделке.