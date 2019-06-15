Россия и Китай подготовили новый "план действий" по Корейскому полуострову

Документ содержит ряд перспективных шагов по комплексному урегулированию проблем в регионе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 июня в Москве обсудит с коллегой из Южной Кореи Кан Гён Хва новую совместную инициативу России и Китая по Корейскому полуострову. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба министерства.

В "плане действий" по комплексному урегулированию проблем региона содержится ряд перспективных шагов, предлагаемых Москвой и Пекином. Как отметили в МИДе, новая инициатива развивает положения совместной дорожной карты 2017 года, в предварительном порядке она уже была положительно оценена другими партнёрами.

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва посетит Москву 16–17 июня. Во второй день визита состоятся её переговоры с главой МИД РФ.

В 2017 году Россия и Китай выдвинули инициативу, включающую в себя дорожную карту по урегулированию ракетно-ядерного кризиса на Корейском полуострове. Она включает заморозку ракетно-ядерных испытаний КНДР в обмен на сокращение военных учений Южной Кореи и США.