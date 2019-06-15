Под Смоленском сорванный ветром лист кровли упал на пассажирский поезд

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Отмечается, что из-за происшествия движение состава приостановили почти на полчаса.

На железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области сильный ветер сорвал лист кровли, который упал на проходящий пассажирский поезд сообщением Москва — Брест.

ЧП произошло из-за мощного циклона, который сопровождался сильными дождями, грозами и усилением ветра до 20 метров в секунду.

— В результате сильных порывов ветра на железнодорожной станции Вязьма повреждена кровля здания багажного отделения общей площадью 400 квадратных метров, — передаёт РИА "Новости" сообщение представителя экстренных служб региона.

Движение состава приостановили почти на полчаса из-за ЧП.

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