Под Смоленском сорванный ветром лист кровли упал на пассажирский поезд

На железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области сильный ветер сорвал лист кровли, который упал на проходящий пассажирский поезд сообщением Москва — Брест.
ЧП произошло из-за мощного циклона, который сопровождался сильными дождями, грозами и усилением ветра до 20 метров в секунду.
— В результате сильных порывов ветра на железнодорожной станции Вязьма повреждена кровля здания багажного отделения общей площадью 400 квадратных метров, — передаёт РИА "Новости" сообщение представителя экстренных служб региона.
Движение состава приостановили почти на полчаса из-за ЧП.
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