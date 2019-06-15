ЦБ задумался о создании собственной криптовалюты

Многое зависит от зрелости технологий в стране, которые позволят обеспечить надёжность электронных денег, объяснила Набиуллина.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор изучает возможность запуска собственной криптовалюты. Однако, по её словам, это не вопрос ближайшего времени.

— Согласна, что central bank digital currency (цифровая валюта ЦБ. — Прим. Лайфа) не может быть реализована немедленно, но тем не менее многие центральные банки, в том числе российский Центральный банк, изучают такую возможность, — рассказала глава регулятора на студенческой конференции "Россия — ЕС" в Сколково.

Набиуллина пояснила, что многое зависит от зрелости технологий в целом в стране, которые позволят обеспечить надёжность электронной валюты. В частности, речь идёт о технологии распределённых реестров. Также глава ЦБ заявила о необходимости при переходе на цифровые валюты учитывать, готово ли общество к отказу от наличных.

Ранее сообщалось, что стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — превысила отметку в семь тысяч долларов впервые с октября 2018 года.