В Словакии состоялась инаугурация первой женщины-президента – Зузаны Чапутовой

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Зузана Чапутова. Фото © wikimedia.org

До избрания главой государства она была известным адвокатом и гражданским активистом.

Сегодня в Братиславе состоялась инаугурация президента Зузаны Чапутовой, сообщает Словацкое радио. Первая в истории страны женщина-президент приняла присягу на торжественном заседании Национального совета.

Зузана Чапутова выражает либерально-демократические взгляды, она обошла на выборах выдвиженца от социал-демократов Мароша Шефчовича.

Выборы президента в Словакии стартовали в середине марта этого года. Однако после подсчёта голосов стало понятно, что состоится второй тур выборов. Он прошёл через две недели, Чапутова получила 58,3% голосов избирателей.

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