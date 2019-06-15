В Словакии состоялась инаугурация первой женщины-президента – Зузаны Чапутовой

Сегодня в Братиславе состоялась инаугурация президента Зузаны Чапутовой, сообщает Словацкое радио. Первая в истории страны женщина-президент приняла присягу на торжественном заседании Национального совета.
Зузана Чапутова выражает либерально-демократические взгляды, она обошла на выборах выдвиженца от социал-демократов Мароша Шефчовича.
Выборы президента в Словакии стартовали в середине марта этого года. Однако после подсчёта голосов стало понятно, что состоится второй тур выборов. Он прошёл через две недели, Чапутова получила 58,3% голосов избирателей.
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