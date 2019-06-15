Ани Лорак показала нового возлюбленного

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Фото © Instagram/anilorak

После развода с Муратом Налчаджиоглу артистка тщательно скрывала подробности личной жизни.

Певица Ани Лорак подтвердила роман с молодым продюсером Black Star Егором Глебом. Избранник на 14 лет младше артистки.

Накануне Лорак разместила совместный снимок на своей официальной странице в "Инстаграме". На фото она нежно обнимает парня. "Доброго, тёплого вечера!" — подписала публикацию певица.

Фанаты пожелали паре большого счастья и любви. Некоторые поклонники напомнили, что любви все возрасты покорны.

После развода с Муратом Налчаджиоглу артистка тщательно скрывала подробности личной жизни.

А ранее Ани Лорак уволила всю свою команду, потеряв доверие после многих лет работы.

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