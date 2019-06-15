Вика Цыганова включена в списки кандидатов в депутаты ГД

В ходе партийного голосования в её поддержку высказалось втрое больше, чем за представителя местной думы.

Российскую певицу Вику Цыганову выдвинули кандидатом от партии "Единая Россия" на довыборы депутата Госдумы в Хабаровском крае. Решение было принято на конференции регионального отделения ЕР путём тайного голосования. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кроме артистки выдвигались депутат краевой думы единоросс Владимир Иванов и управляющий директор "Грин Агро-Хабаровск" Андрей Михеев. В итоге Цыганова набрала 104 голоса, Иванов — 32, а Михеев — 28 голосов.

Ранее Вика Цыганова рассказала о странных намёках Иосифа Кобзона и о своём отказе спеть ему колыбельную.