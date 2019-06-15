Челябинские полицейские нашли похищенного отцом-отшельником пятилетнего мальчика

Мать рассказывала, что её бывший супруг проникся идеями секты и хотел жить в землянке без благ цивилизации.

Полицейские нашли пятилетнего Мишу, которого 9 июня выкрал его родной отец, житель Челябинска Максим Белов. Мужчина увёз ребёнка в лес, чтобы воспитать как отшельника. Об этом сообщили Лайфу в ГУ МВД России по Челябинской области.

— Сотрудники отдела уголовного розыска установили возможное местонахождение несовершеннолетнего. Прибыв на место, полицейские нашли мальчика, противоправных действий в отношении него не совершено, — уточнил представитель полицейского главка.

Ребёнка уже везут к матери, которая не видела его почти неделю. В МВД пока не уточняют, где именно нашли пятилетнего мальчика и задержан ли его отец.

Ранее мать похищенного малыша рассказала Лайфу, что её бывший супруг состоял в секте, которая выступает за мир без электричества.