Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности лихорадки денге в Таиланде

Симптомы заболевания: высокая температура, боль в мышцах и суставах, сыпь, тошнота и бессонница.

Роспотребнадзор напомнил гражданам России, которые планируют поездки в Таиланд, об опасности лихорадки денге. В стране объявлена эпидемия этой болезни. Число случаев заражения более чем в два раза превысило показатели последних пяти лет.

— С начала текущего года заболело около 30 тысяч человек, более 40 — погибли. Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в центральных и северо-восточных районах страны, — сообщается на сайте ведомства.

Сейчас власти Таиланда принимают необходимые меры по борьбе с заболеванием, но сложности возникают с переносчиками эпидемии — комарами. В целях безопасности Роспотребнадзор рекомендует носить максимально закрытую одежду и использовать специальные средства, отпугивающие насекомых. Кроме того, необходимо обязательно устанавливать сетки на окна и двери в помещениях.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание. Оно сопровождается повышением температуры, болью в мышцах и суставах, сыпью, тошнотой и бессонницей.

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