Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли

Деятеля искусств решено похоронить на кладбище Святых врат в его родной Флоренции.

Выдающийся итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет в собственном доме в Риме. Скорбную новость сообщил мэр Флоренции Дарио Нарделла в "Твиттере".

— Никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирелли ушёл сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры, — написал градоначальник.

Дзеффирелли решено похоронить на кладбище Святых врат в его родном городе Флоренция.

Франко Дзеффирелли — итальянский художник, режиссёр театра, оперы и кино, продюсер, сценарист и политик. Маэстро был дважды номинирован на премию "Оскар", является обладателем премии Британской академии кино и телеискусств (BAFTA) и пятикратным лауреатом национальной премии "Давид ди Донателло".