В Польше самолёт разбился на глазах у зрителей авиашоу

Пилотом был 60-летний житель Германии, который приехал в Плоцк для участия в мероприятии.

Легкомоторный самолёт упал в реку во время авиашоу в польском Плоцке. Отмечается, что пилот погиб.

Płock wypadek awionetki na pokazach lotniczych. pic.twitter.com/qblgowAigv — Jerzy Adamczyk👀🇵🇱✌️ (@JurekAdamczyk) 15 июня 2019 г.

— Самолёт Як-52 во время выполнения акробатических фигур столкнулся с поверхностью воды, — рассказал представитель местной спасательной службы Эдвард Мистера.

Из воды спасатели достали обломки самолёта и пилота. Им был 60-летний житель Германии, который приехал в Плоцк для участия в авиашоу. После трагедии шоу остановили.

На место приехали специалисты для расследования авиапроисшествия. Отмечается, что восемь лет назад примерно в том же месте произошла подобная трагедия. Тогда погиб пилот из Польши.

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