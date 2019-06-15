Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму

Основатель фонда "Вера" уже передала необходимые документы в избирательную комиссию.

Глава Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.

— За два месяца, прошедшие с момента принятия решения об участии в выборах, я обрела совершенно невероятный жизненный опыт. Спасибо Богу за эту возможность. Я уступаю тем, кто сильнее, — написала она в "Фейсбуке".

Основатель хосписа сообщила, что уже передала необходимые документы в избирательную комиссию. Федермессер также поделилась дальнейшими планами — она останется в фонде "Вера" и своём Центре паллиативной помощи, а также будет развивать первый Московский детский хоспис.

Ранее сообщалось, что основатель фонда "Вера" предложила чиновникам стать волонтёрами в хосписах.