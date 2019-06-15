На соревнованиях по автогонкам в Подмосковье чуть не погиб ребёнок

Ребёнка увезли в больницу со множественными ожогами, возможно его переведут в столичное медучреждение.

На подмосковных соревнованиях по автомобильным гонкам чуть не погиб ребёнок. Его увезли в больницу со множественными ожогами.

На трассе в селе Братовщина в Пушкинском районе Московской области произошла авария. 11-летний участник детских соревнований на гоночных авто не справился с управлением, его машина перевернулась, начался пожар, сообщает Mash.

Бригада скорой помощи отвезла ребёнка в больницу — там зафиксировали ожоги третьей степени, поражено 40% тела.

В прошлом году Лайф сообщал о другом инциденте на трассе для картинга. Из-за несоблюдения правил безопасности волосы 29-летней девушки затянуло в мотор карта и сорвало скальп.