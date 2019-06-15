Конституционный суд Молдавии аннулировал решение о роспуске парламента

Также инстанция признала законность формирования правительства во главе с Майей Санду.

Конституционный суд Молдавии аннулировал принятые с 7 по 9 июня решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Кроме того, КС отменил решение о признании незаконным назначения спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду. Председатель суда Михай Поалелунжь подчеркнул, что принятые в этот раз решения являются окончательными и обжалованию не подлежат.

Президент Молдавии Игорь Додон приветствовал заявление КС и отметил, что страна преодолела политический и конституционный кризис.

Ранее Лайф сообщал, что молдавский парламент избрал премьер-министра, им стала Майя Санду. Но исполняющий обязанности премьера Павел Филип на следующий день был "повышен" до и.о. президента и получил от Конституционного суда право распустить неугодный парламент. При этом президент страны Игорь Додон аннулировал данный указ.

Накануне Демпартия объявила, что уволенное молдавским лидером правительство Павла Филипа уходит в отставку. А позже Додон поздравил народ с победой над "узурпаторами власти".