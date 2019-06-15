В Киеве в страшном ДТП погибло четыре человека

После удара Chevrolet буквально разлетелся на куски. Люди в Skoda отделались травмами.

В Киеве на мосту на бульваре Дружбы народов столкнулись автомобили Skoda и Chevrolet Aveo. По данным полиции, авария случилась по вине водителя последнего — он выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП Chevrolet разорвало на части. Четыре человека, которые находились в машине, погибли на месте. Двоих из автомобиля Skoda госпитализировали.

Движение по бульвару Дружбы народов на долгое время было сильно затруднено.

Ранее Лайф сообщал, что двое россиян пострадали в аварии с туристическим автобусом в Анталье.