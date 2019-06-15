В Киеве провели марш за легализацию марихуаны

Активисты уверены, что разрешение употреблять каннабис уменьшит страдания от болезней не менее чем двум миллионам человек в стране.

Сторонники легализации каннабиса для нужд медицины и науки прошли по улицам Киева в "Конопляном марше свободы". Мероприятие началось сегодня у стен Верховной рады, сообщает украинское издание "Вести".

Участники акции хотят обратить внимание общественности на законопроект № 10313 "Об обеспечении фундаментального права человека на жизнь". Документ регулирует правовые рамки использования каннабиса в медицине и научных целях.

Петиция призывает обеспечить доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, язв, а также многих других тяжёлых болезней.

15 мая в Комитете Верховной рады Украины по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений единогласно согласились зарегистрировать законопроект о легализации медицинского использования каннабиса. 20-го числа его внесли на обсуждение всего парламента. Однако в день обсуждения на него не хватило времени и в следующий раз его обсудят в начале июля.