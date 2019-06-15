Заяц из мультфильма "Ну, погоди!" оказался "девочкой"

Режиссёр-мультипликатор Владимир Тарасов рассказал, что Заяц из мультфильма "Ну, погоди!" был срисован с актрисы Клары Румяновой. По его словам, именно поэтому у персонажа были голубые глаза.

— Актриса Клара Румянова, которая озвучивала его, у неё были голубые глаза. Может быть, это и девочка. Глазки были Клары Румяновой, — объяснил художник в эфире "Говорит Москва".

Ранее Тарасов рассказал о популярности мультсериала у заключённых. Зэки даже присылали создателям "Ну, погоди!" свои раскадровки и картины о приключениях Волка и Зайца в определённой криминальной тематике.