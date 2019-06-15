Союз журналистов позвал Голунова на митинг в его поддержку

Акция запланирована на проспекте Академика Сахарова с 13:00 до 15:00, заявка подана на 20 тысяч человек.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, который был задержан по делу о наркотиках, однако вскоре отпущен, выступить завтра на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова.

Этот митинг очень важен для всего журналистского сообщества. Нам нужно поговорить о том, как нам жить дальше, как развивать гражданское общество. И было бы очень хорошо, если бы на нашем митинге появился герой этих дней — Иван Голунов, — приводит "Интерфакс" слова Соловьёва.

По его мнению, участники акции хотели бы лично от Голунова узнать, что произошло за последние дни вокруг него. А также услышать его мнение по поводу того, как нужно развивать гражданское общество в стране.

Напомним, митинг в поддержку Голунова состоится завтра, 16 июня, с 13:00 до 15:00 мск. Он согласован властями столицы. Заявленная численность участников мероприятия — 20 тысяч человек.

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве в минувшую пятницу. В МВД заявили, что при себе у него нашли мефедрон. Кроме того, неустановленное количество наркотиков, как сообщалось, также было якобы найдено при обыске в его квартире. Адвокат журналиста заявлял, что пакет с этим веществом Голунову подбросили.

На защиту журналиста встали многочисленные коллеги и общественники. Поздно вечером в субботу, 8 июня, Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. Однако вскоре стало известно, что следов наркотиков на теле Голунова не нашли. МВД закрыло дело, Голунова освободили, а два столичных генерала МВД лишились должностей.