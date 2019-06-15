Из экотехнопарка "Шиес" в Архангельской области начали вывозить технику

Инвестор проекта подчеркнул, что все работы ведутся при строгом соблюдении действующего законодательства в сфере строительства и природопользования.

Первый этап инженерной подготовки территории экотехнопарка "Шиес" в Архангельской области завершён в полном соответствии с планом, строительная техника начала покидать площадку. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

— Ранее мы обещали к 15 июня завершить подготовительные работы и своё обещание сдержали. Строительная техника уже покидает площадку экотехнопарка, в течение ближайших семи дней все платформы с техникой будут загружены и уедут, — рассказал гендиректор инвестора проекта ООО "Технопарк" Евгений Пеняев.

Он уточнил, что на станции Шиес полностью завершены работы по отсыпке откосов железнодорожных путей песчано-гравийной смесью и по ограждению территории. За вывозом техники можно будет наблюдать в онлайн-трансляции на сайте экотехнопарка.

Пеняев отметил, что все работы ведутся при строгом соблюдении действующего законодательства в сфере строительства и природопользования, а компания обладает всеми необходимыми документами и согласованиями. После разработки проектной документации и оценки воздействия экотехнопарка на окружающую среду будут организованы общественные слушания, на которых проект будет обсуждаться с жителями Ленского района Архангельской области.

Также инвесторы намерены привлечь к оценке проекта представителей общественных организаций, российских и зарубежных экспертов. После проведения всех этапов будут проведены Государственная экологическая экспертиза в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и Государственная экспертиза всей проектной документации.

Ранее сообщалось, что работы на станции Шиес в Архангельской области полностью завершат 15 июня.