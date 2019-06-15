Роналду вызвали в суд по делу об изнасиловании

Согласно показаниям пострадавшей девушки, футболист выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что девушка обратилась в Федеральный суд США после того, как 5 июня отозвала иск из суда Лас-Вегаса. Документы Роналду получил лично в руки.

Майорга обвиняет Роналду в изнасиловании, которое якобы случилось в 2009 году в Лас-Вегасе. Согласно показаниям девушки, футболист выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Роналду обвинения не признавал, утверждая, что отношения начались по взаимному согласию.

Полиция Лас-Вегаса в январе начала расследование этого дела. Тогда правоохранители выдали ордер на получение ДНК футболиста. Из-за этого инцидента "Ювентус" не пригласили на предсезонный турнир в США, который состоится летом 2019-го.

Ранее Лайф сообщал, что Роналду остановил автобус сборной и обнял мальчика, больного лейкемией.