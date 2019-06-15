Один человек пострадал в результате массового ДТП на МКАД

По неподтверждённой информации, произошёл разлив топлива, к месту аварии выехали сотрудники МЧС.

В результате столкновения пяти автомобилей на 24-м километре МКАД пострадал один человек, движение на одной из полос перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

— В районе 24-го км МКАД в ДТП с участием пяти транспортных средств пострадал один человек. Ему оказывается медицинская помощь, — цитирует представителя Госавтоинспекции "Москва".

По данным агентства, вследствие массовой аварии произошёл разлив топлива, на место происшествия выехали сотрудники МЧС.

Ранее Лайф сообщал, что в результате ДТП с участием микроавтобуса и легковушки на трассе Анталья — Кумлуджа в Турции пострадали двое россиян.