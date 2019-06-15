Соколову-младшему суд продлил арест на 72 часа по делу об убийстве матери

Всеволожский городской суд Ленобласти продлил арест 15-летнего Арсения Соколова на 72 часа по ходатайству Следственного комитета РФ. Об этом сообщает "Пятый канал".
Сейчас он является главным подозреваемым по делу об убийстве матери и нанесении ран старшему брату.
Напомним, 13 июня в коттедже посёлка Новая Романовка нашли тело супруги легендарного хоккейного вратаря Соколова. Рядом с женщиной лежал её 18-летний сын с ножевыми ранениями. Позже по подозрению в совершении преступления задержали 15-летнего сына убитой Арсения Соколова. По словам подростка, его мать убил Максим, а он набросился на старшего брата в порыве ярости. Между тем в школе, где учится младший сын хоккеиста, описывают его не с лучшей стороны.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram