"Мисс Москва — 2015" впервые показала сына от экс-короля Малайзии

Женщина рассказала, что их с мужем жизнь изменилась с появлением "маленького человечка".

Оксана Воеводина, завоевавшая титул "Мисс Москва" в 2015 году, опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографию со своим сыном, которого родила от бывшего короля Малайзии Мухаммада V.

— Когда каждый начинает заботиться о другом больше, чем о самом себе, любовь перерастает в семью. Семья и дети — это смысл жизни. Берегите друг друга, — написала Оксана под фотографией.

Как рассказывал Лайф, ребёнка, который родился 21 мая, назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

После того как Воеводина вышла замуж за короля Малайзии, тот отрёкся от престола. По местным законам россиянка, которая младше мужа почти в два раза, не могла претендовать на титул королевы страны: этот почётный титул может получить только уроженка Малайзии. После отречения Мухаммада V там избрали и.о. короля, а следом и короля.

Позже СМИ рассказали о разводе "Мисс Москва" с Мухаммадом пятым, однако информация не подтвердилась.