За взрыв на столичном кладбище приняли звук лопнувшей в руках рабочего лампочки

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей

За взрыв в здании администрации столичного Ваганьковского кладбища был принят звук лопнувшей лампочки. Вышла из строя она в руках рабочего. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

— По предварительным данным, лопнула обычная лампочка, — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что информации о пострадавших нет.

Ранее СМИ сообщили, что в результате взрыва в административном здании кладбища два человека получили ранения.

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