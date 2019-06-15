За взрыв на столичном кладбище приняли звук лопнувшей в руках рабочего лампочки

За взрыв в здании администрации столичного Ваганьковского кладбища был принят звук лопнувшей лампочки. Вышла из строя она в руках рабочего. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.
— По предварительным данным, лопнула обычная лампочка, — уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что информации о пострадавших нет.
Ранее СМИ сообщили, что в результате взрыва в административном здании кладбища два человека получили ранения.
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