Главу фонда ОМС Карачаево-Черкесии пырнули ножом в день его рождения

Айдемир Джанкезов находится в больнице в стабильно тяжёлом состоянии, но имени злоумышленника не называет.

Начальник Фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесии Айдемир Джанкезов попал в реанимацию сразу после празднования своего дня рождения в одном из кафе в столице республики. Как стало известно Лайфу, чиновника пырнули ножом возле шашлычной.

Именинник с друзьями покинул заведение около полуночи 14 июня. У них произошёл конфликт с отдыхавшей рядом компанией. У Джанкезова завязалась перепалка с одним из мужчин, а затем оппоненты и вовсе отошли в сторону "поговорить". После незначительной потасовки стороны разошлись. Однако, как оказалось, именинник пострадал. Джанкезов подошёл к другу и показал ножевое ранение живота.

Праздник закончился в больнице. При этом компания не стала писать заявление на злоумышленника в полицию и называть его имя. Правоохранители узнали о произошедшем от врачей, которые сообщили о пациенте с ножевым ранением. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает личности всех участников потасовки, а Джанкезов находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.

Ранее Лайф сообщал об убийстве супруги легендарного хоккейного вратаря Максима Соколова. Кто именно зарезал женщину, неизвестно, подозревается в преступлении её 15-летний сын.