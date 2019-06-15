Загитова представила номер под любимую песню Медведевой

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Постановщик программы отметил, что работа над номером началась до того, как стало известно о музыкальных предпочтениях Медведевой.

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в ледовом шоу Fantasy on Ice исполнила новый показательный номер под песню Билли Айлиш Bad Guy.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева упоминала в интервью, что эта музыкальная композиция является её любимой. Постановщик номера Загитовой Даниил Глейхенгауз отметил, что работа над программой началась до этого интервью с Медведевой.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что Загитова отписалась от Медведевой в "Инстаграме".

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