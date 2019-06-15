Загитова представила номер под любимую песню Медведевой

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в ледовом шоу Fantasy on Ice исполнила новый показательный номер под песню Билли Айлиш Bad Guy.
Ранее российская фигуристка Евгения Медведева упоминала в интервью, что эта музыкальная композиция является её любимой. Постановщик номера Загитовой Даниил Глейхенгауз отметил, что работа над программой началась до этого интервью с Медведевой.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что Загитова отписалась от Медведевой в "Инстаграме".
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