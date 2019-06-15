Минэкономразвития предложило помогать самозанятым наравне с малым бизнесом

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Фото: © ТАСС / Евгений Разумный

На сегодняшний день документ проходит этап независимой антикоррупционной экспертизы.

Минэкономразвития разрабатывает поправки в законопроект, которые предусматривают такую же поддержку со стороны государства самозанятых, какую получают предприятия малого и среднего бизнеса. Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Если с изменениями в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" согласятся профильные ведомства и он будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2020 года.

В апреле первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что по всей стране может быть введён налог для самозанятых. Сейчас он действует только в пилотных регионах.

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