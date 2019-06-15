Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе

Карусель Crazy Dance, катание на которой закончилось трагедией, предназначена для детей от пяти лет.

Восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе. О трагедии сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, школьница приехала на курорт из Казани вместе с родителями и сестрой. В злополучный вечер девочки захотели прокатиться на аттракционе под названием Crazy Dance. Поскольку карусель предназначена для детей от пяти лет, для сестёр ограничений не было. Однако спустя какое-то время после включения аттракциона школьнице стало плохо. На место сразу вызвали врачей, но спасти её они не смогли.

— В 21:05 девочке стало плохо. В 21:55 она скончалась. Смерть биологическая, травмы она не получала... Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ, — рассказал собеседник издания.

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