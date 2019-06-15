Зеленский пообещал иностранные инвестиции в Донбасс

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Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины

Президент Украины также упомянул о внесении в Раду реформаторских законопроектов для малого и среднего бизнеса.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс и провёл встречу с предпринимателями в Мариуполе.

В ближайшее время будут инвестиции в инфраструктуру Донбасса. Я обсуждаю это со всеми иностранными инвесторами, — передаёт пресс-служба украинского президента его слова.

Кроме того, украинский лидер рассказал о внесении в Раду "реформаторских законопроектов", которые поспособствуют развитию малого и среднего бизнеса.

Президент Украины заявил, что малый и средний бизнес — это "кровь для организма страны" и сейчас власть должна "не мешать и только помогать" развитию предпринимательства.

Ранее в Раде назвали политику Зеленского абсурдным продолжением курса Порошенко.

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