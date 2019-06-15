Восстание роботов показали в пародии на Boston Dynamics

После многочисленных издевательств машина не выдерживает и даёт обидчикам отпор.

Американские блогеры сняли пародию на "жестокие" эксперименты американской компании Boston Dynamics над своими роботами. Авторы ролика представили шуточный сценарий мести искусственного интеллекта за издевательства.

Опубликованные в YouTube-канале Corridor кадры начинаются с тестирования робота Atlas якобы сотрудниками компании Boston Dynamics. В процессе создатели начинают издеваться над машиной — бьют, толкают, отнимают коробки, хлещут хлыстом, бьют хоккейной клюшкой и разбивают о голову бутылку. В итоге робот не выдерживает, и теперь уже люди оказываются в роли жертв.

Блогеры, у которых, к слову, более шести миллионов подписчиков, неслучайно выбрали для пародии модель Atlas. В 2016 году во время демонстрации способностей сотрудники Boston Dynamics действительно били робота хоккейной клюшкой и издевались над ним.

Ранее американская компания показала, как их роботы тянут за собой грузовик.