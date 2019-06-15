Певица Maruv ушла с пресс-конференции после вопроса "Чей Крым?"

На мероприятии для прессы певица успела ответить, что у неё не хватает времени на репетиции, поэтому она занимается в спортзалах отелей.

Украинская певица Maruv собрала пресс-конференцию перед большим сольным концертом, который состоялся в Киеве. Однако она прервала её и покинула помещение после того, как ей задали вопрос "Чей Крым?", сообщает украинское издание Obozrevatel.

— На отборочном туре Евровидения Джамала спросила у вас, чей же Крым. Вы не ответили. Так чей же Крым? — дважды задал певице вопрос корреспондент телеканала "1+1".

— Так, всё, пока всем, — ответила Maruv и удалилась для репетиции.

Ранее Лайф сообщал, что Украинцы затравили певицу Maruv после скандального нацотбора на Евровидение, а также из-за популярности в России.