Экс-глава МИД Австрии рассказала, как пригласила Путина на свадьбу

Российский лидер прошлым летом посетил торжество, станцевал с невестой и оставил автограф на свадебном белом кабриолете.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, как они с женихом пригласили президента России Владимира Путина на свадьбу. По словам дипломата, это произошло на открытии выставки Музея истории искусств в Вене.

В церемонии принимал участие президент России Владимир Путин. Невеста как раз взяла с собой на мероприятие стопку приглашений, чтобы раздать их коллегам.

— У меня осталось одно приглашение в руках, и я спросила мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину... Мы подошли к нему, вручили ему карточку. Я и подумать не могла, что ровно к 18 июля, как было указано в приглашении, он даст согласие на 18 августа, — призналась Кнайсль в беседе с телеканалом Puls 4.

Как ранее сообщал Лайф, в августе 2018 года экс-глава австрийского МИДа вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера и церемонию тогда посетил Путин. Он танцевал с невестой и оставил автограф на свадебном белом кабриолете, который позже продали с аукциона и направили вырученные деньги на благотворительность.