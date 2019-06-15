Пушков ответил на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

По его мнению, украинский лидер должен в первую очередь прекратить обстрелы ДНР и ЛНР.

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского об экономическом развитии Донбасса.

— Зеленский анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса в Донбассе, а также иностранные инвестиции в его инфраструктуру. Слова, слова, слова, — написал сенатор на своей официальной странице в "Твиттере".

Как считает Пушков, президент Украины должен в первую очередь прекратить обстрелы ДНР и ЛНР, а "не рисовать миражи инвестиций", которые вряд ли поступят в регион на фоне продолжающегося там военного конфликта.

Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский пообещал иностранные инвестиции в Донбасс и заявил о подготовке законопроектов для поддержки малого и среднего бизнеса.