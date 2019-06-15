Бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян арестован по делу о мошенничестве

Бизнесмен обвиняется в хищении трёх земельных участков стоимостью $10 миллионов.

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Mash, данная мера пресечения будет действовать два месяца.

Сам бизнесмен виновным себя не признаёт и называет заказчиком своего ареста бывшего депутата Госдумы.

Ранее Лайф писал, что Худоян обвиняется в хищении трёх земельных участков у одной из компаний. Сумма причинённого ущерба оценивается в $10 миллионов.